В Анапе начали поэтапный запуск отопления
Власти Анапы приняли решение начать поэтапное подключение социальных объектов и многоквартирных домов к отоплению с 1 ноября, не дожидаясь стабильного понижения температуры воздуха. Об этом сообщила глава города-курорта Светлана Маслова по итогам краевого совещания, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев.
«Старт отопительного сезона обсудили на краевом совещании, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев. В Краснодарском крае решение о дате запуска теплоснабжения муниципалитеты принимают самостоятельно, в первую очередь ориентируясь на погодные условия — если в течение пяти дней держится среднесуточная температура воздуха не выше 8 градусов Цельсия. В Анапе мы не стали дожидаться стабильного понижения температуры и начали поэтапное подключение социальных объектов и многоквартирных домов к теплу с 1 ноября», — написала Светлана Маслова в своих социальных сетях.
Решение обусловлено необходимостью обеспечить комфортные условия для жителей и гостей Анапы.
По данным главы Анапы, всего на территории города-курорта работают семь теплоснабжающих организаций, которые обслуживают свыше 80 котельных. Перед началом отопительного сезона на всех объектах были выполнены необходимые подготовительные работы, проведена экспертиза промышленной безопасности оборудования. Специалисты проверили состояние тепловых сетей, насосного оборудования, систем автоматики и контроля, а также провели гидравлические испытания для выявления потенциально слабых участков инфраструктуры.
«Полностью завершить запуск отопления во все дома планируется до конца недели», — подчеркнула Светлана Маслова.
В администрации города-курорта отметили, что в период запуска отопительного сезона возможны временные перебои с подачей тепла в отдельных домах, что связано с необходимостью настройки и балансировки внутридомовых систем.
По вопросам теплоснабжения можно обращаться в свою управляющую компанию, ресурсную организацию или управление ЖКХ по телефону: 8 (86133) 39512 (доб. 415). Жителям рекомендуется в случае возникновения проблем с отоплением своевременно обращаться в соответствующие инстанции.
Светлана Маслова также поручила профильным службам держать на особом контроле вопросы теплоснабжения в период запуска и обеспечить постоянный мониторинг работы котельных и тепловых сетей.
Отопительный сезон в Краснодарском крае традиционно стартует позже, чем в большинстве регионов России, что связано с мягким климатом и высокими среднесуточными температурами. Однако в последние годы муниципалитеты все чаще принимают решение о досрочном запуске тепла, ориентируясь на фактическую погоду и обращения жителей. В Анапе, как и в других городах-курортах региона, особое внимание уделяется подготовке к зимнему периоду объектов санаторно-курортной сферы, которые продолжают принимать гостей и в холодное время года.