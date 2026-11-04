В Анапе начали поэтапный запуск отопления

Отопительный сезон в Краснодарском крае традиционно стартует позже, чем в большинстве регионов России, что связано с мягким климатом и высокими среднесуточными температурами. Однако в последние годы муниципалитеты все чаще принимают решение о досрочном запуске тепла, ориентируясь на фактическую погоду и обращения жителей. В Анапе, как и в других городах-курортах региона, особое внимание уделяется подготовке к зимнему периоду объектов санаторно-курортной сферы, которые продолжают принимать гостей и в холодное время года.