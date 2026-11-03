В Краснодаре звучат сирены, идет отражение атаки БПЛА
В Краснодаре объявлена беспилотная опасность: в городе звучит сигнал «Внимание всем», ведется отражение атаки БПЛА. Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие и укрыться в безопасных местах.
Тем, кто находится дома, рекомендуют не выходить на улицу, укрыться в помещении без окон — ванной, туалете, коридоре или кладовой. Следует держаться подальше от окон и дверей, не пользоваться лифтом и не оставаться на лестничных площадках.
Находящимся на улице советуют укрыться в цокольных этажах ближайших зданий, паркингах или подземных переходах. Не следует прятаться у стен многоквартирных домов, в автомобилях и остановочных павильонах. Водителям рекомендуют покинуть машины и найти безопасное укрытие.
О замеченном беспилотнике необходимо сообщить по номеру 112. Горожан также предупредили о недопустимости публикации в социальных сетях фото- и видеоматериалов с БПЛА, местами их падения, работой систем противовоздушной обороны и оперативных служб. За такие публикации предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Жителям рекомендуют дождаться официальной отмены сигнала опасности и следить за сообщениями уполномоченных ведомств и городских властей.