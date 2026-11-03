Махачкалу и столицу Иордании свяжет прямой рейс
Авиакомпания Royal Jordanian с 4 ноября начнет выполнять прямые рейсы между Махачкалой и Амманом — столицей Иордании. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма Дагестана.
Полеты будут осуществляться раз в неделю, по средам, на самолетах Airbus A320neo. Время в пути составит 2 часа 40 минут.
Отмечается, что открытие маршрута расширит географию международного авиасообщения Дагестана и создаст дополнительные возможности для развития туристических и деловых связей с Иорданией.