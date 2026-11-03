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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Кавказ

Махачкалу и столицу Иордании свяжет прямой рейс

Авиакомпания Royal Jordanian с 4 ноября начнет выполнять прямые рейсы между Махачкалой и Амманом — столицей Иордании. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма Дагестана.

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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Полеты будут осуществляться раз в неделю, по средам, на самолетах Airbus A320neo. Время в пути составит 2 часа 40 минут.
Отмечается, что открытие маршрута расширит географию международного авиасообщения Дагестана и создаст дополнительные возможности для развития туристических и деловых связей с Иорданией.
Константин Соловьев