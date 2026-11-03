Средняя оценка парков в Ростове-на-Дону упала ниже всех по стране
Ростов-на-Дону занял 16-е, последнее место среди городов-миллионников по оценке благоустройства парков: средний балл — 3,1 из 5. Опрос SuperJob охватил 10 тыс. жителей крупных городов, посещавших парки летом или осенью 2026 года.
Группу лидеров с оценкой 4,1 балла составили Москва и Казань: положительно парки в столице оценили 74% опрошенных, в Казани — 73%. Третье место занял Красноярск — 37% респондентов поставили зелёным зонам высшую оценку. Краснодар (3,8 балла) разделил четвёртое место с Воронежем и Перми.
В Ростове удовлетворительно оценили парки 40% респондентов, плохо или крайне неудовлетворительно — 20%, хорошо — 24%, отлично — 9%. По сравнению с 2021 годом средняя оценка снизилась с 3,3 до 3,1 балла; в Краснодаре — с 3,9 до 3,8.
В комментариях респонденты указывают на превращение парков в развлекательные площадки (аттракционы, кафе, громкая музыка) вместо ожидаемых деревьев, газонов, прогулочных дорожек и ухоженных территорий.