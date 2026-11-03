Средняя оценка парков в Ростове-на-Дону упала ниже всех по стране

В Ростове удовлетворительно оценили парки 40% респондентов, плохо или крайне неудовлетворительно — 20%, хорошо — 24%, отлично — 9%. По сравнению с 2021 годом средняя оценка снизилась с 3,3 до 3,1 балла; в Краснодаре — с 3,9 до 3,8.