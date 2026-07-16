Стечение банкротных обстоятельств

Корпоративный сегмент банкротств в первом полугодии внезапно показал рост после затишья в 2025 году. Причем увеличилось как количество уже признанных несостоятельными юрлиц, так и число недавно возбужденных банкротных дел — на 10,8% и 20,9% соответственно, хотя уровня 2024 года цифры пока не достигли. Более того, задолжавшие компании все чаще сообщают о намерении подать на банкротство, количество таких публикаций превысило показатели 2025 года на 43%, а 2024 года — на 83%. Юристы прогнозируют сохранение этой тенденции как минимум до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как следует из статистики Федресурса, в первом полугодии 2026 года суды признали банкротами 3,55 тыс. юрлиц и открыли в них процедуры конкурсного производства, что на 10,8% больше год к году. Еще заметнее выросло число введенных в компаниях процедур наблюдения (с нее стартуют дела о несостоятельности юрлиц) — с 2,45 тыс. до 2,97 тыс., то есть на 20,9%. Впрочем, до уровня 2024 года рост корпоративных банкротств пока не дотягивает — тогда за первое полугодие было открыто 4,36 тыс. конкурсных производств и 3,47 тыс. процедур наблюдения.

Темпы росли постепенно. За январь—март число обанкротившихся предприятий увеличилось всего на 0,9% год к году, а вот количество только возбужденных дел о несостоятельности юрлиц (по числу процедур наблюдения) поднялось сразу на 17%. В апреле—июне существенно выросли уже оба показателя: количество признанных банкротами компаний увеличилось на 21%, до 1,9 тыс., а число процедур наблюдения — почти на 25%, до 1,58 тыс. Лидерами по числу ставших банкротами организаций в первом полугодии 2026 года традиционно оказались Москва (859 случаев), Московская область (260) и Санкт-Петербург (232). Далее следуют Краснодарский край и Свердловская область — около 120 компаний в каждом регионе.

Партнер КА Pen & Paper Сергей Учитель видит в новых данных «разворот после аномально низких показателей 2025 года». Старший партнер АБ «Юрлов и партнеры» Кирилл Горбатов тоже считает итоги полугодия «реализацией отложенного эффекта неблагоприятных экономических условий 2024–2025 годов». Партнер юрфирмы «Сотби» Антон Красников полагает, что «закрывать бизнес, в том числе через банкротство, предпринимателей вынуждало сохранение высокой ключевой ставки при одновременном росте налоговой нагрузки, зарплат и расходов». «Инфляция, волатильность ключевой ставки и удорожание кредитов медленно, но верно запустили эффект домино»,— считает адвокат и основатель K’AMELAWT Анастасия Шамшина. По ее мнению, сказался и «мыльный пузырь в сфере российского ИТ»: в погоне за кредитными и налоговыми льготами резко возросло количество ИТ-компаний, но почти из 38 тыс. юрлиц, зарегистрированных в 2022 году, к концу 2025-го работали лишь 20,6 тыс.

На сохранение тенденции к росту корпоративных банкротств, по мнению юристов, может указывать и увеличение числа публикаций в ЕФРСБ о намерении подать заявление о несостоятельности. За январь—июнь количество таких сообщений от кредиторов возросло на 18,5% год к году, а от самих компаний-должников — на 43% к 2025 году и на 83% к 2024-му. Адвокат Case by Case Юлия Михальчук полагает, что владельцы компаний все чаще выбирают «самострел» как способ вовремя закрыть нежизнеспособный бизнес и ограничить масштаб будущих потерь, включая риски субсидиарной ответственности.

«Рост числа банкротств компаний, пусть и некритичный,— объективная реальность. В связи с этим особенно остро стоит проблема низкого реабилитационного потенциала российского банкротства, которая может быть постепенно решена путем изменения как закона, так и менталитета должников и кредиторов»,— считает руководитель Федресурса Алексей Юхнин. Директор департамента корпоративного регулирования Минэкономразвития РФ Михаил Бештоев указывает на принятые 8 июля Госдумой поправки к закону о банкротстве, которые должны создать работающие правовые механизмы реабилитации, позволяющие бизнесу урегулировать задолженность и выйти из кризиса. Впрочем, изменения вступят в силу в 2027–2030 годах, поэтому на ситуацию в текущем году они не повлияют, уточняет Антон Красников. К тому же, добавляет Анастасия Шамшина, комплексная санация будет доступна лишь крупным игрокам — с балансовой стоимостью активов более 1 млрд руб.

Инициаторами дел о банкротстве юрлиц, как и прежде, выступают кредиторы, хотя их доля и снизилась с 68% во втором квартале 2025-го до 60,4% в том же периоде 2026-го. Доля начатых в январе—июне дел по обращениям ФНС подросла с 15,1% до 22,7%. Более того, за первую половину 2026-го служба подала в суд в 4,5 раза больше заявлений о банкротстве компаний, чем за аналогичный период 2025 года,— 9,8 тыс. против 2,2 тыс. «Резкий рост числа заявлений от ФНС можно объяснить одновременно фискальной задачей и стремлением государства раньше вмешиваться в ситуацию, пока у должника еще сохраняется имущество»,— поясняет Юлия Михальчук.

Сергей Учитель ожидает увеличения числа конкурсных производств на 10–15%, но «число новых банкротных дел и наблюдений может расти быстрее». Господин Горбатов тоже прогнозирует рост на 10%, если не случится «дефолта крупного системообразующего игрока», иначе увеличение будет более существенным. Снижение числа корпоративных банкротств госпожа Михальчук считает возможным лишь при быстром смягчении условий кредитования, масштабной реструктуризации задолженности и уменьшении числа заявлений со стороны ФНС и крупнейших кредиторов.

Ян Назаренко, Анна Занина