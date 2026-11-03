В Ирбитском округе отремонтируют почти 10 километров трассы за 1,57 млрд рублей

Свердловские власти приступили к поиску подрядчика на проведение капитального ремонта участка трассы с. Горбуновское — с. Байкалово — г. Ирбит в Ирбитском муниципальном образовании. Протяженность участка — почти 10 км (с 75-го по 84-й километр), сообщается в материалах закупки. Начальная цена контракта составляет 1,57 млрд руб.