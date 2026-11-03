Число банкротств компаний на Кубани выросло на 37,5% за квартал — до 77
В Краснодарском крае за третий квартал 2026 года суды открыли 77 конкурсных производств в отношении компаний — рост на 37,5% ко второму кварталу (56) и на 60% к аналогичному периоду прошлого года (48). Показатель стал максимальным за последние три года; регион занимает четвертое место в стране по этому критерию, уступая лишь Москве (381), Санкт-Петербургу (149) и Московской области (146).
За девять месяцев 2026 года на Кубани открыто 195 конкурсных производств (62 + 56 + 77) против 167 за тот же период 2025 года (66 + 53 + 48) — рост на 16,8%.
Показатели наблюдений по краю в открытых данных Федресурса не раскрываются, но федеральный тренд ускорения прослеживается: в третьем квартале 2026 года введено 1619 процедур наблюдения по стране, рост на 2,3% квартал к кварталу. Внешнее управление и финансовое оздоровление остаются редкостью: за девять месяцев по стране введено 49 таких процедур (0,9% от общего числа без учета наблюдения против 0,8% годом ранее).
По банкротствам граждан картина иная: в третьем квартале в крае введено 6806 процедур реализации имущества — на 7,4% меньше, чем во втором квартале (7350), и на 3,7% меньше, чем годом ранее (7070). Число внесудебных банкротств через МФЦ выросло: 881 процедура против 912 во втором квартале (–3,4%) и 851 годом ранее (+3,5%). При этом по обоим показателям Кубань — безусловный региональный лидер страны: 1-е место по судебным процедурам граждан и 1-е место по внесудебным процедурам.
Общероссийская статистика подтверждает перелом: число конкурсных производств по юрлицам составило 1818 (–4,5% к второму кварталу), а банкротств граждан — 125 131 — впервые за время действия судебной процедуры.