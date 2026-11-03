Число банкротств компаний на Кубани выросло на 37,5% за квартал — до 77

По банкротствам граждан картина иная: в третьем квартале в крае введено 6806 процедур реализации имущества — на 7,4% меньше, чем во втором квартале (7350), и на 3,7% меньше, чем годом ранее (7070). Число внесудебных банкротств через МФЦ выросло: 881 процедура против 912 во втором квартале (–3,4%) и 851 годом ранее (+3,5%). При этом по обоим показателям Кубань — безусловный региональный лидер страны: 1-е место по судебным процедурам граждан и 1-е место по внесудебным процедурам.