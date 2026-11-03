Число банкротств компаний на Дону за квартал выросло на 11,5%, до 58
Число открытых конкурсных производств в отношении компаний в Ростовской области в третьем квартале 2026 года достигло 58 — максимум за последние три года. Данные Федресурса (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве) показывают, что на Дону, в отличие от общероссийского тренда, счёт банкротств юрлиц нарастает третий квартал подряд.
За июль–сентябрь 2026 года показатель вырос на 11,5% ко второму кварталу (52) и на 61% — к третьему кварталу прошлого года (36). За девять месяцев 2026 года в области открыто 159 конкурсных производств против 104 за аналогичный период 2025 года — рост на 53%. По этому показателю Ростовская область занимает шестое место в стране, уступая Москве (381), Санкт-Петербургу (149), Московской области (146), Краснодарскому краю (77) и Башкортостану (69).
Число наблюдений в донском регионе также растёт: в третьем квартале введено 1 619 процедур по стране, в том числе в Ростовской области динамика соответствует федеральному тренду ускорения. Внешнее управление и финансовое оздоровление остаются редкостью — за девять месяцев по стране введено 49 таких процедур (0,9% от общего числа без учёта наблюдения против 0,8% годом ранее).
Иная картина по банкротствам граждан: в третьем квартале в Ростовской области введено 3 834 процедуры реализации имущества — на 13,3% меньше, чем во втором квартале (4 419), и на 11,1% меньше, чем годом ранее (4 311). Число внесудебных банкротств через МФЦ также сократилось: 574 процедуры против 693 во втором квартале (-17,2%) и 661 годом ранее (-13,2%). Регион при этом остаётся в первой десятке по стране по обоим показателям.
Общероссийская статистика подтверждает перелом: количество конкурсных производств по юрлицам составило 1 818 (-4,5% к второму кварталу), а банкротств граждан — 125 131, впервые за время действия судебной процедуры (с октября 2015 года) сократившись год к году — на 13,1%. За девять месяцев суды признали банкротами 5 364 компании (+13,3% к 2025 году) и 402 547 граждан (-0,3%).