Число банкротств компаний на Дону за квартал выросло на 11,5%, до 58

Иная картина по банкротствам граждан: в третьем квартале в Ростовской области введено 3 834 процедуры реализации имущества — на 13,3% меньше, чем во втором квартале (4 419), и на 11,1% меньше, чем годом ранее (4 311). Число внесудебных банкротств через МФЦ также сократилось: 574 процедуры против 693 во втором квартале (-17,2%) и 661 годом ранее (-13,2%). Регион при этом остаётся в первой десятке по стране по обоим показателям.