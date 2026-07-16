Потребители снизили банкротный темп

Рост числа потребительских банкротств в несколько раз замедлил свой темп. Итоги первой половины 2026 года демонстрируют увеличение количества дел о несостоятельности граждан в судах всего на 6,8% год к году, а прирост во втором квартале составил менее 1%. Прежде количество граждан-банкротов увеличивалось как минимум на 20–30% каждые полгода. Юристы говорят о скором выходе на плато, связывая это в том числе с ужесточением кредитной политики и подхода судов к вопросу списания непогашенных долгов. Теперь суды в три раза чаще отказывают в таком списании гражданам-банкротам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Федресурс обнародовал банкротную статистику за первую половину 2026 года. С января по июнь суды признали банкротами 277,5 тыс. граждан, что всего на 6,8% больше год к году. Причем если в первом квартале рост составил 13,6% к аналогичному периоду 2025 года, то во втором — лишь 0,9%. Для сравнения: прирост по итогам второго квартала 2025 года к 2024-му достигал 36,4%.

Снижаются и темпы роста обращений граждан за внесудебным банкротством. В первом полугодии число начатых через МФЦ процедур увеличилось на 9,1% (до 34,3 тыс.) год к году, тогда как прирост за аналогичный период 2025 года к 2024-му превышал 24%. Внесудебный механизм продолжает быть востребованным, позволяя наиболее социально уязвимым категориям граждан урегулировать проблему с долгами, подчеркивает первый заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников.

В целом же по банкротствам граждан «мы, вероятно, приближаемся к высокому плато, прежние двузначные темпы явно исчерпываются», констатирует партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель.

Адвокат Case By Case Юлия Михальчук признает, что теперь процедура стала массовой и значительная часть накопленного спроса уже реализовалась. Дополнительное влияние, по ее словам, оказывает ужесточение кредитной политики: банки и МФО стали осторожнее оценивать заемщиков с высокой долговой нагрузкой, а ограничения сокращают выдачу наиболее рискованных кредитов.

Параллельно прослеживается «тенденция ужесточения подхода судов, которые все чаще отказывают в освобождении от долгов недобросовестным должникам», отмечает руководитель Федресурса Алексей Юхнин. Количество отказов списать долги гражданам-банкротам за первое полугодие 2026 года выросло в 2,9 раза. На статистику могли повлиять свежие позиции Верховного суда РФ (ВС), допускающие отказ в списании долгов в случае сокрытия задолженности при получении кредитов, вывода имущества и уклонения от сотрудничества с финансовым управляющим, отмечает Юлия Михальчук. Впрочем, говорить о массовости таких отказов рано, так как их доля в общем числе дел составляет только 2,4%, поэтому, скорее, это «результат накопления практики и более тщательного выявления недобросовестного поведения», говорит господин Учитель. Он ожидает дальнейшего роста этого показателя, но уже более плавного, а не кратного.

Вместе с этим все чаще в рамках дел о несостоятельности суды утверждают план реструктуризации долгов граждан, предполагающий погашение задолженности в рассрочку по строгому графику, но без признания банкротом. Количество планов увеличилось в 2,4 раза — до 2,79 тыс., впрочем, пока что доля таких реабилитационных механизмов среди всех банкротных процедур составляет всего 1%.

Партнер юрфирмы «Сотби» Антон Красников полагает, что за этот рост отвечает развитие механизма «судебного преодоления», который позволяет судам утверждать план реструктуризации долгов без одобрения большинства кредиторов. Способствует распространению реструктуризаций и возможность заключения изолированного мирового соглашения с кредитором в отношении единственного ипотечного жилья, добавляет господин Красников.

Впрочем, адвокат и основатель правового бутика K'AMELAWT Анастасия Шамшина не исключает, что некоторые должники могут не справиться с соблюдением графика выплат по планам реструктуризации, рассчитанным на довольно продолжительный срок (три-пять лет), и в итоге все-таки будут признаны банкротами.

Относительно стабильным остается расклад по инициаторам дел о потребительском банкротстве. По-прежнему чаще всего граждане-должники обращаются в суд сами — 95,8% случаев во втором квартале 2026-го против 97,3% годом ранее. Доля заявлений от кредиторов колеблется в пределах 2,1–2,2%, а на обращения ФНС пришлось 2,1% случаев вместо прошлогодних 0,6%.

Лидером по числу судебных банкротств граждан в первом полугодии стал Краснодарский край — более 15 тыс. случаев. За ним следуют Московская область (13,95 тыс.), Москва (13,56 тыс.), Свердловская область (9,97 тыс.) и Республика Башкортостан (8,76 тыс.).

В целом банкротство граждан перестает быть конвейером списания долгов и постепенно становится более дифференцированным институтом, говорит Сергей Учитель: «Добросовестному безнадежному должнику долги списываются, платежеспособному предлагается реструктуризация, а недобросовестный все чаще рискует остаться с обязательствами».

Темпы роста потребительских банкротств будут снижаться, но число граждан-банкротов пока вряд ли станет меньше, полагают юристы. Среди причин сохранения популярности банкротства, уточняет госпожа Шамшина, высокий уровень долговой нагрузки населения, отказ от гибкой кредитной политики со стороны банков, снижение покупательской способности и решение бытовых задач через займы в МФО.

Ян Назаренко, Анна Занина