В Таганроге к теплу подключили 920 многоквартирных домов, еще 162 ждут пусконаладки

Глава администрации Светлана Камбулова отдельно указала на адреса, куда ресурс пока не поступил из-за того, что управляющие компании не подали заявки теплоснабжающей организации, — профильным службам поручено ускорить взаимодействие с такими УК. Регулировка параметров внутридомовых систем и наладка гидравлического режима входят в зону ответственности управляющих компаний. В случае подключения дома при холодных батареях жителям рекомендовано обращаться в аварийно-диспетчерскую службу УК — частая причина неполадки — завоздушивание стояка; в домах с непосредственной формой управления для устранения проблем на внутридомовых сетях следует привлекать специализированные организации. Пусконаладка продлится ещё несколько дней.