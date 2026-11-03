В Таганроге к теплу подключили 920 многоквартирных домов, еще 162 ждут пусконаладки
В Таганроге продолжается поэтапное подключение потребителей к отоплению, стартовавшее со 2 ноября по заявочному принципу в соответствии с утвержденным графиком отопительного периода (сезон официально стартовал 27 октября). По данным на конец дня 3 ноября, все объекты социальной сферы — дошкольные и образовательные учреждения, объекты культуры, спорта и здравоохранения, детские дома и дома престарелых — обеспечены теплом. К сетям подключены 920 многоквартирных домов, в работе остаются 162.
Оставшиеся адреса находятся на стадии пусконаладочных работ, в том числе на внутридомовых сетях. Из 162 домов 30 в Военном городке будут подключены от новой котельной на улице Циолковского, запуск которой запланирован на конец текущей недели.
Глава администрации Светлана Камбулова отдельно указала на адреса, куда ресурс пока не поступил из-за того, что управляющие компании не подали заявки теплоснабжающей организации, — профильным службам поручено ускорить взаимодействие с такими УК. Регулировка параметров внутридомовых систем и наладка гидравлического режима входят в зону ответственности управляющих компаний. В случае подключения дома при холодных батареях жителям рекомендовано обращаться в аварийно-диспетчерскую службу УК — частая причина неполадки — завоздушивание стояка; в домах с непосредственной формой управления для устранения проблем на внутридомовых сетях следует привлекать специализированные организации. Пусконаладка продлится ещё несколько дней.