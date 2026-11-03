Авиарейсы между Ярославлем и Санкт-Петербургом с декабря будут ежедневными
С декабря 2026 года авиарейсы между Ярославлем и Санкт-Петербургом будут выполняться ежедневно. Авиакомпания «РусЛайн» увеличивает частоту полетов по этому маршруту с двух до пяти раз в неделю, говорится в пресс-релизе перевозчика.
Со 2 ноября «РусЛайн» добавила к действующим рейсам по вторникам и четвергам вылеты по понедельникам. Со 2 декабря появятся рейсы по средам, а с 5 декабря — по субботам. Полеты будут выполняться на самолетах Bombardier CRJ100/200 вместимостью 50 пассажиров. Время в пути составит около 1 часа 20 минут, стоимость билетов в одну сторону начинается от 4,6 тыс. руб.
«Увеличение частоты полетов между Ярославлем и Санкт-Петербургом позволит пассажирам гибче планировать поездки и выбирать наиболее удобное время для путешествий»,— отметил директор департамента сети маршрутов и продаж авиакомпании «РусЛайн» Ростислав Петров.
Кроме того, полеты между Ярославлем и Санкт-Петербургом выполняет авиакомпания Red Wings. Согласно расписанию, опубликованному на официальном сайте аэропорта Туношна, ее самолеты летают по пятницам и воскресеньям. Таким образом, с 5 декабря, когда «РусЛайн» добавит субботние рейсы, прямое авиасообщение между городами станет ежедневным. В общей сложности два перевозчика будут выполнять семь рейсов в неделю.
Рейсы Red Wings выполняются на самолетах Sukhoi Superjet 100. По пятницам вылет из Ярославля запланирован на 21:30, по воскресеньям — на 18:20.