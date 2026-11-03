Авиарейсы между Ярославлем и Санкт-Петербургом с декабря будут ежедневными

Со 2 ноября «РусЛайн» добавила к действующим рейсам по вторникам и четвергам вылеты по понедельникам. Со 2 декабря появятся рейсы по средам, а с 5 декабря — по субботам. Полеты будут выполняться на самолетах Bombardier CRJ100/200 вместимостью 50 пассажиров. Время в пути составит около 1 часа 20 минут, стоимость билетов в одну сторону начинается от 4,6 тыс. руб.