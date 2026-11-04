В Черноземье 6 ноября ожидается холодная погода, до +5°C
В пятницу, 6 ноября, жителей Черноземья ожидает холодная погода, возможен дождь со снегом в некоторых регионах. Температура будет варьироваться от -1°C до +5°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит +4°C, днем поднимется до +5°C, вечером опустится до +3°C, а ночью будет +1°C. Ветер до 5 м/с.
В Воронеже утром будет +3°C, днем воздух прогреется до +4°C, вечером ожидается +2°C, а ночью температура опустится до +1°C. Ветер до 5 м/с.
В Курске утром ожидается +3°C, днем будет до +4°C, вечером — +2°C, а ночью температура опустится до +1°C. Ветер до 6 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит +3°C, днем поднимется до +4°C, вечером будет +2°C, а ночью столбик термометра покажет -1°C. Ветер до 4 м/с.
В Орле утром ожидается +2°C, днем — +2°C, вечером столбик термометра снова покажет до +2°C, а ночью будет -1°C. Ветер до 6 м/с.
В Тамбове утром будет +2°C, днем — +3°C, вечером вновь — +2°C, а ночью столбик термометра опустится до 0°C. Ветер до 4 м/с.