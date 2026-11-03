В Черноземье 5 ноября ожидается холодная и пасмурная погода, до +4°C
В четверг, 5 ноября, жителей Черноземья ожидает холодная и пасмурная погода, в некоторых регионах возможен дождь. Температура будет варьироваться от 0°C до +4°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит +1°C, днем поднимется до +4°C, вечером опустится до +3°C, а ночью снова будет +4°C. Ветер до 5 м/с.
В Воронеже утром будет +1°C, днем воздух прогреется до +4°C, вечером ожидается +3°C, а ночью температура сохранится на том же уровне. Ветер до 6 м/с.
В Курске утром ожидается +1°C, днем и вечером будет до +3°C, а ночью температура поднимется до +4°C. Ветер до 6 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит +1°C, днем поднимется до +3°C, а вечером и ночью она сохранится на том же уровне. Ветер до 6 м/с.
В Орле утром ожидается 0°C, днем — +3°C, вечером столбик термометра покажет до +4°C, а ночью температура сохранится на том же уровне. Ветер до 6 м/с.
В Тамбове утром будет 0°C, днем — +3°C, вечером — +2°C, а ночью столбик термометра снова поднимется до +3°C. Ветер до 6 м/с.