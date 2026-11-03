В Первоуральске закладчицу наркотиков приговорили к 11 годам колонии

Суд установил, что женщина действовала вместе с мужем, уголовное дело в отношении которого рассматривается отдельно. Супруги выполняли роль закладчиков: получали от интернет-куратора координаты тайников с наркотиками, забирали запрещенные вещества, фасовали их на разовые дозы и размещали новые закладки. Информацию об их местонахождении передавали организатору для дальнейшей продажи. В качестве вознаграждения за работу пара получала часть наркотиков для личного употребления.