В Первоуральске закладчицу наркотиков приговорили к 11 годам колонии
Первоуральский городской суд приговорил местную жительницу Елену А. к 11 годам лишения свободы за работу закладчицей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
Суд установил, что женщина действовала вместе с мужем, уголовное дело в отношении которого рассматривается отдельно. Супруги выполняли роль закладчиков: получали от интернет-куратора координаты тайников с наркотиками, забирали запрещенные вещества, фасовали их на разовые дозы и размещали новые закладки. Информацию об их местонахождении передавали организатору для дальнейшей продажи. В качестве вознаграждения за работу пара получала часть наркотиков для личного употребления.
Суд признал Елену А. виновной в покушении на сбыт синтетических наркотиков в крупном размере общей массой 2,3 кг, а также в незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере массой 0,235 г.
Вину женщина признала частично. Она не согласилась лишь с обвинением в участии в организованной группе. Помимо лишения свободы, ей назначили штраф в размере 100 тыс. руб.