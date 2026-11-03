На Дону двух сотрудников ДПС осудили за участие в преступном сообществе и взятки
Аксайский районный суд вынес приговор двум сотрудникам ДПС, обвиняемым в участии в преступном сообществе и получении взяток от водителей (ст. 210 и 290 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.
Как установил суд, бывшие сотрудники — Сергей Морозов и Алексей Чмиревский — вместе с сообщниками систематически получали деньги от водителей, передвигавшихся по территории обслуживания батальона. Часть взяток, по материалам дела, сопровождалась вымогательством.
Приговором суда Морозову назначено 16,5 лет лишения свободы со штрафом 3 млн руб. и ограничением свободы на один год. Чмиревский получил 16 лет колонии, штраф 1,6 млн руб. и ограничение свободы на год.
Обоих осужденных также лишили специальных званий: Сергея Морозова — старшего лейтенанта полиции, Алексея Чмиревского — звания лейтенанта полиции. Кроме того, им запрещено занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти: Морозову — в течение четырех лет, Чмиревскому — трех лет.
Приговор не вступил в законную силу.