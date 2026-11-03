В Ростове суд рассмотрит иск о ликвидации благотворительного фонда

Основанием для обращения в суд стало заявление о недостоверности сведений об адресе регистрации фонда. По утверждению административного истца, договор аренды помещения не заключался, согласие на использование адреса в качестве юридического не предоставлялось, а сама организация по указанному адресу фактически не находится.