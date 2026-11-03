В Ростове суд рассмотрит иск о ликвидации благотворительного фонда
Первомайский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит иск Главного управления Минюста России по Ростовской области о ликвидации общественно-полезного благотворительного фонда «Руки Милосердия» и исключении организации из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Основанием для обращения в суд стало заявление о недостоверности сведений об адресе регистрации фонда. По утверждению административного истца, договор аренды помещения не заключался, согласие на использование адреса в качестве юридического не предоставлялось, а сама организация по указанному адресу фактически не находится.
В Минюсте также сообщили, что фонд получал письма с требованием предоставить документы, подтверждающие адрес местонахождения, однако необходимые сведения в ведомство не поступили.
Судебное заседание назначено на 9 декабря.