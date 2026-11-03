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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Черноземье

Пятерых судей и трех председателей райсудов ищут в Курской области

Егор Снетков / Коммерсантъ

Квалификационная коллегия судей Курской области 3 ноября объявила об открытии еще восьми вакантных должностей. В их числе — кресла председателей Мантуровского, Октябрьского и Тимского районных судов. Заявления и документы от кандидатов будут принимать до 4 декабря включительно.
Также открыты вакансии:

  • двух судей Ленинского районного суда Курска;

  • судьи Советского районного суда Курской области;

  • мирового судьи участка №1 Октябрьского судебного района;

  • мирового судьи участка №2 Обоянского судебного района.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что Владимир Путин назначил 12 судей в четырех регионах Черноземья. В Курской области судьей областного суда назначена Марина Кошмина, а судьей Пристенского районного суда — Валерий Халин. Кроме того, судьей Арбитражного суда Курской области стала Оксана Локтионова.
Денис Данилов