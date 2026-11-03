Пятерых судей и трех председателей райсудов ищут в Курской области
Квалификационная коллегия судей Курской области 3 ноября объявила об открытии еще восьми вакантных должностей. В их числе — кресла председателей Мантуровского, Октябрьского и Тимского районных судов. Заявления и документы от кандидатов будут принимать до 4 декабря включительно.
Также открыты вакансии:
двух судей Ленинского районного суда Курска;
судьи Советского районного суда Курской области;
мирового судьи участка №1 Октябрьского судебного района;
мирового судьи участка №2 Обоянского судебного района.
Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что Владимир Путин назначил 12 судей в четырех регионах Черноземья. В Курской области судьей областного суда назначена Марина Кошмина, а судьей Пристенского районного суда — Валерий Халин. Кроме того, судьей Арбитражного суда Курской области стала Оксана Локтионова.