Пятерых судей и трех председателей райсудов ищут в Курской области

Квалификационная коллегия судей Курской области 3 ноября объявила об открытии еще восьми вакантных должностей. В их числе — кресла председателей Мантуровского, Октябрьского и Тимского районных судов. Заявления и документы от кандидатов будут принимать до 4 декабря включительно.