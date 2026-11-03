При поддержке «Единой России» в Воронежской области стартовал проект «Школы-побратимы»

В Верхнемамонском лицее состоялась первая очная встреча участников проекта «Школы-побратимы». Инициатором выступил член партии «Единая Россия», депутат районного Совета, ветеран СВО и кавалер ордена Мужества Сергей Олейников. Идея зародилась в рамках губернаторской программы «Герои земли Воронежской» и направлена на более глубокое изучение истории родного края, патриотическое воспитание и обмен опытом между школьниками города и села. 23 ученика и педагоги школы № 91 во главе с директором Натальей Требунских приехали в гости к лицеистам.