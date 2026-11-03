При поддержке «Единой России» в Воронежской области стартовал проект «Школы-побратимы»
Верхнемамонский лицей принял делегацию воронежской школы № 91
В Верхнемамонском лицее состоялась первая очная встреча участников проекта «Школы-побратимы». Инициатором выступил член партии «Единая Россия», депутат районного Совета, ветеран СВО и кавалер ордена Мужества Сергей Олейников. Идея зародилась в рамках губернаторской программы «Герои земли Воронежской» и направлена на более глубокое изучение истории родного края, патриотическое воспитание и обмен опытом между школьниками города и села. 23 ученика и педагоги школы № 91 во главе с директором Натальей Требунских приехали в гости к лицеистам.
Экскурсию по обновленному учебному заведению провели сами ученики. Гости посетили центры исследовательской деятельности, агротехкласс, «Точку роста» и кабинет физики. Настоящий фурор произвел центр беспилотных авиационных систем: лицеисты показали, как конструируются и программируются дроны, а затем устроили показательные полеты.
После обеда делегация продолжила знакомство с историей Верхнемамонского района. Ребята посетили памятник «Прорыв» и возложили венки к могиле солдат у Осетровского плацдарма, где в 1942 году началась операция «Малый Сатурн», давшая начало освобождению Сталинграда. Также школьники побывали в краеведческом музее и парке «Песни над Доном».
Проект «Школы-побратимы» реализуется в рамках одного из направлений Народной программы «Единой России». В ноябре ожидается ответный визит — ученики Верхнемамонского лицея посетят Воронеж.