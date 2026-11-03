Официальные курсы валют ЦБ на 4–5 ноября
|Австралийский доллар
|56,9729
|Английский фунт
|109,5683
|Белорусский рубль
|27,4253
|Гонконгский доллар*
|10,4078
|Дирхам ОАЭ
|22,2382
|Доллар США
|81,6699
|Евро
|91,6010
|Индийская рупия**
|86,0946
|Казахстанский тенге**
|18,0032
|Канадский доллар
|58,4275
|Китайский юань
|12,1816
|СДР
|110,7509
|Сингапурский доллар
|63,8046
|Турецкая лира*
|16,3489
|Украинская гривна*
|17,9357
|Шведская крона*
|83,6729
|Швейцарский франк
|99,8654
|Японская иена**
|51,7553
*За 10. **За 100.