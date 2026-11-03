Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №204

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Черноземье

Официальные курсы валют ЦБ на 4–5 ноября

Австралийский доллар56,9729
Английский фунт109,5683
Белорусский рубль27,4253
Гонконгский доллар*10,4078
Дирхам ОАЭ22,2382
Доллар США81,6699
Евро91,6010
Индийская рупия**86,0946
Казахстанский тенге**18,0032
Канадский доллар58,4275
Китайский юань12,1816
СДР110,7509
Сингапурский доллар63,8046
Турецкая лира*16,3489
Украинская гривна*17,9357
Шведская крона*83,6729
Швейцарский франк99,8654
Японская иена**51,7553

*За 10. **За 100.