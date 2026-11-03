В Ростове-на-Дону отопление включили в 99,8% многоквартирных домов
В Ростове-на-Дону отопление подключили в 4 965 из 4 976 многоквартирных домов с центральным теплоснабжением, что составляет 99,8% жилого фонда. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Отмечается, что тепло подано во все социальные учреждения города, включая школы, детские сады, больницы, поликлиники, колледжи и вузы.
В администрации разъяснили порядок действий при перебоях с отоплением. Если тепло или горячая вода отсутствуют во всем доме, жильцам следует обращаться в теплоснабжающую организацию. Ее название указано в квитанции. Если отопление в доме работает, но батареи остаются холодными только в отдельной квартире либо произошла протечка, необходимо обращаться в управляющую компанию, ТСЖ или ЖСК.
Отдельно в администрации предупредили о возможном временном изменении качества горячей воды после запуска отопления. В большинстве ростовских домов действует открытая схема горячего водоснабжения, при которой вода поступает в краны непосредственно из тепловых сетей. После начала отопительного сезона скопившийся в трубах осадок может вызывать помутнение или ржавый оттенок воды. По данным городских властей, такое явление может сохраняться до двух недель.