В Ростове-на-Дону отопление включили в 99,8% многоквартирных домов

Отдельно в администрации предупредили о возможном временном изменении качества горячей воды после запуска отопления. В большинстве ростовских домов действует открытая схема горячего водоснабжения, при которой вода поступает в краны непосредственно из тепловых сетей. После начала отопительного сезона скопившийся в трубах осадок может вызывать помутнение или ржавый оттенок воды. По данным городских властей, такое явление может сохраняться до двух недель.