«У каждого банка свой портрет клиента»
Ипотечный брокер Елена Солонарь – о долговой нагрузке покупателей недвижимости на Кубани
Кубань заняла 68-е место в рейтинге доступности ипотеки среди российских регионов, подготовленном аналитиками «РИА Новости». При этом средний размер ипотечного кредита в регионе составляет около 4,6 млн руб., средний ежемесячный платеж по нему — 72,1 тыс. руб., что эквивалентно 49,6% совокупной средней чистой зарплаты двух работающих жителей региона. О том, не является ли такая финансовая нагрузка чрезмерной и не является ли предвестником банкротств, «Ъ-Новороссийск» поговорил с ипотечным брокером Еленой Солонарь.
«В целом, такой ежемесячный платеж, конечно, неадекватно высок. Под ипотеку берут кредиты объемом порядка 2 млн руб., максимум 3 млн руб. При таком займе ежемесячный платеж достигает 40-45 тыс. руб.
Заемщиков, которые приобретают жилье с высоким ежемесячным платежом, мало. Сумма кредита тогда должна составлять 5-6 млн руб. Такие клиенты имеют соответствующий доход, который они могут подтвердить. И они разумно подходят к вопросу, осознавая, что такой платеж они будут поддерживать не ближайший год, а на протяжении, скажем, 10 лет. У них рисков невозврата кредита не просматривается.
Если говорить о том, какая финансовая нагрузка на ипотечника приемлема с точки зрения банков, то, в среднем, нужно отталкиваться от 50%, собственно, тут я согласна с данными рейтинга. Но у каждого банка — свое видение, правила и свой портрет клиента. У одного заемщика кредитная история может быть лучше, банк сочтет его благонадежным — ему порог могут повысить даже до 70%. У второго история хуже — ему понизят».