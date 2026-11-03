«У каждого банка свой портрет клиента»

Если говорить о том, какая финансовая нагрузка на ипотечника приемлема с точки зрения банков, то, в среднем, нужно отталкиваться от 50%, собственно, тут я согласна с данными рейтинга. Но у каждого банка — свое видение, правила и свой портрет клиента. У одного заемщика кредитная история может быть лучше, банк сочтет его благонадежным — ему порог могут повысить даже до 70%. У второго история хуже — ему понизят».