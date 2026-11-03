Власти Краснодара отчитались о запуске отопительного сезона
В Краснодаре принимают заявки на подключение отопления в многоквартирных домах и социальных учреждениях. Отопительный сезон в городе стартовал 2 ноября, подача тепла организована по заявительному принципу. В первую очередь его включают в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и спорта, передает пресс-служба городской администрации.
О готовности краевого центра к отопительному сезону временно исполняющий полномочия главы города Дмитрий Васильев доложил губернатору Вениамину Кондратьеву на краевом совещании, прошедшем в режиме видеоконференции. По словам господина Васильева, город получил акт и паспорт готовности. Тепло в Краснодаре могут подавать 52 ресурсоснабжающие организации. Для устранения возможных аварий подготовлены ремонтные бригады, обеспеченные необходимым оборудованием.
В целом по Краснодарскому краю отопительный сезон проходит поэтапно. По данным губернатора, в 15 муниципалитетах тепло уже подают во все жилые дома и социальные объекты, в остальных муниципалитетах действует заявочный принцип. На подготовку региона к зиме направили более 6 млрд руб. Господин Кондратьев поручил главам муниципалитетов своевременно реагировать на обращения жителей.
Чтобы подключить отопление в многоквартирном доме, жителям Краснодара необходимо обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Они направят заявку ресурсоснабжающей организации. В домах, где заявки не требуются, отопление включат после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней будет ниже +8 градусов.