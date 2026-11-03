Власти Краснодара отчитались о запуске отопительного сезона

Чтобы подключить отопление в многоквартирном доме, жителям Краснодара необходимо обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Они направят заявку ресурсоснабжающей организации. В домах, где заявки не требуются, отопление включат после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней будет ниже +8 градусов.