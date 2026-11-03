Жительница Избербаша получила условный срок за фиктивное трудоустройство

По данным следствия, мать двоих несовершеннолетних детей ранее уже получала отказ в ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребёнка из-за недостаточного дохода. В январе–феврале 2024 года она вступила в сговор с иными лицами (их дело выделено в отдельное производство): соучастники оформили ей фиктивное трудоустройство и подготовили подложные документы — расчет страховых взносов и трудовой договор с ложными сведениями об официальном доходе. Бумаги были направлены в ФНС, а затем через портал «Госуслуг» — в Социальный фонд России. На основании недостоверных сведений региональное отделение СФР назначило выплату, в результате чего из бюджета похищено 455 104 руб.