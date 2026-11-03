Жительница Избербаша получила условный срок за фиктивное трудоустройство
Избербашский городской суд Дагестана вынес обвинительный приговор местной жительнице, признанной виновной в мошенничестве при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ — в крупном размере) и подделке официального документа (ч. 4 ст. 327 УК РФ). Об этом сообщили в Верховном суде республики. Наказание — три года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком; приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
По данным следствия, мать двоих несовершеннолетних детей ранее уже получала отказ в ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребёнка из-за недостаточного дохода. В январе–феврале 2024 года она вступила в сговор с иными лицами (их дело выделено в отдельное производство): соучастники оформили ей фиктивное трудоустройство и подготовили подложные документы — расчет страховых взносов и трудовой договор с ложными сведениями об официальном доходе. Бумаги были направлены в ФНС, а затем через портал «Госуслуг» — в Социальный фонд России. На основании недостоверных сведений региональное отделение СФР назначило выплату, в результате чего из бюджета похищено 455 104 руб.
Гражданский иск фонда удовлетворен частично.