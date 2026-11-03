Глава белгородского управления Судебного департамента перевелся в Москву
Сергей Захаров покинул пост начальника управления Судебного департамента (УСД) в Белгородской области. Согласно приказу Судебного департамента от 2 ноября, он перешел на аналогичную должность в управление по Москве, сменив на ней Владимира Чибизова.
Со 2 ноября исполнение обязанностей руководителя белгородского ведомства возложено на замглавы управления — начальника отдела госслужбы и кадров Романа Чиликина. Он также занял свою должность в 2023 году.
Сергей Захаров возглавил белгородское УСД в 2014 году. До этого он был замруководителя следственного управления СКР по региону. В 2019–2022 годах возглавлял управление Судебного департамента в Краснодарском крае, пока его место занимал его же предшественник в Белгородской области Владимир Переверзев. В октябре 2022-го господин Захаров вернулся в белгородское УСД в качестве исполняющего обязанности руководителя, в июле 2023 года был утвержден в должности.