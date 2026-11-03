В свердловской Кушве арестовали мать по обвинению в истязании дочери

По версии следствия, с декабря 2025 года по октябрь 2026 года женщина систематически избивала ребенка. Мать била девочку шнуром от зарядного устройства, бросала в нее различные предметы и дергала за волосы. Сама женщина вину в инкриминируемом деянии не признает.