Экс-директор пансионата для инвалидов возглавил муниципалитет Самарской области

Кадровое решение принято в связи с досрочным прекращением полномочий прежнего руководителя поселения Евгения Гусева, который проработал на посту менее двух лет. Господин Пичужкин будет исполнять обязанности главы до вступления в должность вновь избранного руководителя Безенчука.