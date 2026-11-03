Экс-директор пансионата для инвалидов возглавил муниципалитет Самарской области
Прежний руководитель муниципального образования проработал на посту менее двух лет
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал распоряжение о назначении Александра Пичужкина временно исполняющим полномочия главы городского поселения Безенчук. Документ опубликован на портале правовой информации во вторник, 3 ноября.
Кадровое решение принято в связи с досрочным прекращением полномочий прежнего руководителя поселения Евгения Гусева, который проработал на посту менее двух лет. Господин Пичужкин будет исполнять обязанности главы до вступления в должность вновь избранного руководителя Безенчука.
Александр Пичужкин родился 28 марта 1961 года в Безенчуке. Имеет высшее образование. До назначения занимал должность директора ГБУ СО «Владимировский пансионат для инвалидов». Также имеет опыт депутатской работы — избирался в Собрание представителей сельского поселения Екатериновка Безенчукского района. До последнего времени замещал главу городского поселения Безенчук.