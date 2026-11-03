На Дону пассажиропоток электричек на северных направлениях вырос на 9–10%
В Ростовской области за девять месяцев 2026 года увеличилось число пассажиров пригородных поездов на северных направлениях. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.
На маршруте «Ростов — Лихая» перевезли 1,2 млн человек, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На направлении «Лихая — Кутейниково» пассажиропоток составил 451,2 тыс. человек (+10%).
Наиболее востребованным пригородным маршрутом в регионе остается «Ростов — Таганрог». За январь — сентябрь им воспользовались 3,4 млн пассажиров, что на 2% больше, чем годом ранее.
На пригородных маршрутах СКЖД работают два перевозчика — АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» и АО «Кубань Экспресс-Пригород».