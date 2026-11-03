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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

На Кубани пассажиропоток двух пригородных маршрутов вырос на 10–12%

В Краснодарском крае увеличилось число пассажиров пригородных поездов на направлениях Краснодар—Новороссийск и Краснодар—Тимашевская. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

С января по сентябрь 2026 года на первом маршруте перевезли 830,4 тыс. человек, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На втором пассажиропоток составил 522,8 тыс. человек (+10%).
Рост числа пассажиров отмечается на фоне увеличения спроса на пригородные железнодорожные перевозки в регионах Северо-Кавказской железной дороги. На пригородных маршрутах СКЖД работают два перевозчика — АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» и АО «Кубань Экспресс-Пригород».
Константин Соловьев