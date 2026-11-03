В Бирске суд рассмотрит дело участников массовой драки
Бирский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело двоих местных жителей в возрасте 18 и 21 года. Они обвиняются, в зависимости от роли и степени участия каждого, в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ), и разбое с применением предмета, используемого в качестве оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ).
По версии следствия, в ночь на 4 августа 2025 года один из фигурантов дела, который тогда был несовершеннолетним, вместе с другими участниками спровоцировал конфликт возле кафе в Бирске, затем они избили двух людей. Одного из потерпевших они преследовали и продолжили избивать возле магазина на Коммунистической улице. Когда очевидцы попытались остановить их, к нападавшим присоединился второй обвиняемый. Вместе с другими участниками он избил вступившегося за потерпевшего прохожего, а затем ударил женщину.
Также подросток, угрожая одному из избитых складным ножом, потребовал у него 15 тыс. руб., но у потерпевшего не оказалось при себе денег.
Материалы в отношении других участников конфликта выделены в отдельное производство.