По версии следствия, в ночь на 4 августа 2025 года один из фигурантов дела, который тогда был несовершеннолетним, вместе с другими участниками спровоцировал конфликт возле кафе в Бирске, затем они избили двух людей. Одного из потерпевших они преследовали и продолжили избивать возле магазина на Коммунистической улице. Когда очевидцы попытались остановить их, к нападавшим присоединился второй обвиняемый. Вместе с другими участниками он избил вступившегося за потерпевшего прохожего, а затем ударил женщину.