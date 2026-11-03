Подрядчика в Волгоградской области заподозрили в хищении 11,5 млн рублей
При реконструкции водопровода в Добринке
В Волгоградской области задержали подрядчика за хищение 11,5 млн руб. при реконструкции водопровода (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в региональном главке МВД.
По данным полиции, директор строительной организации, используя служебное положение, вместе с сообщниками похитил деньги одного из сельских поселений в Урюпинском районе. Средства — более 11,5 млн руб. — администрация перечислила на реализацию муниципального контракта по реконструкции водоснабжения в станице Добринке, заключенного в рамках нацпроекта.
Следствие установило причастность к мошенничеству и сына основного фигуранта, который как индивидуальный предприниматель оказывал услуги по перевозке грузов. Преступление выявили сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции вместе с региональным управлением ФСБ.
Сейчас следствие и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются. Полиция устанавливает всех соучастников, дополнительные эпизоды и имущество для возмещения ущерба.
Администрация Добринского сельского поселения проводила только одну закупку на реконструкцию системы водоснабжения в декабре 2022 года. Начальная максимальная цена аукциона составляла 112,5 млн руб. В феврале 2023 года заказчик заключил контракт стоимостью 103,5 млн руб. с АО «Урюпинская ПМК-113 Сельхозводстрой». Компания основана в 1998 году и работает в сфере строительства зданий. С 2018 года гендиректором значится Виктор Зюзин. 2025 год фирма завершила с выручкой 144 млн руб. и чистой прибылью в 44 млн руб. За все время ПМК-113 получила 124 госконтракта на 1,2 млрд руб. В топ крупных заказчиков входят администрации Новониколаевского и Киквидзенского районов и Казинского сельского поселения.