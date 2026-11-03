Подрядчика в Волгоградской области заподозрили в хищении 11,5 млн рублей

Администрация Добринского сельского поселения проводила только одну закупку на реконструкцию системы водоснабжения в декабре 2022 года. Начальная максимальная цена аукциона составляла 112,5 млн руб. В феврале 2023 года заказчик заключил контракт стоимостью 103,5 млн руб. с АО «Урюпинская ПМК-113 Сельхозводстрой». Компания основана в 1998 году и работает в сфере строительства зданий. С 2018 года гендиректором значится Виктор Зюзин. 2025 год фирма завершила с выручкой 144 млн руб. и чистой прибылью в 44 млн руб. За все время ПМК-113 получила 124 госконтракта на 1,2 млрд руб. В топ крупных заказчиков входят администрации Новониколаевского и Киквидзенского районов и Казинского сельского поселения.