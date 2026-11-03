Керченский суд отправил изготовителя несуществующих вагонов-бытовок в колонию-поселение

По данным следствия, в 2025 году осужденный вместе с иным лицом — его дело выделено в отдельное производство — заключил договоры на изготовление металлических вагонов-бытовок с пятью гражданами, не имея ни намерения, ни реальной возможности выполнять заказы. Полученными от клиентов 715 тыс. руб. фигуранты распорядились по своему усмотрению, обязательства не исполнили.