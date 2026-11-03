В Ростовской области назначены врио глав пяти сельских поселений
В Ростовской области временно исполняющими обязанности глав назначены руководители пяти сельских поселений — Елизаветинского, Задонского, Маргаритовского, Семибалковского и Краснокрымского. Полномочия врио действуют до избрания глав муниципалитетов в установленном порядке и вступления их в должность.
Назначения распределены следующим образом: Нина Чугуй — Елизаветинское сельское поселение, Сергей Рябов — Задонское, Георгий Хаишбашян — Краснокрымское, Геннадий Недоруба — Маргаритовское.
Данные о руководителе Семибалковского поселения не приводятся.