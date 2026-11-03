В Ростовской области назначены врио глав пяти сельских поселений

В Ростовской области временно исполняющими обязанности глав назначены руководители пяти сельских поселений — Елизаветинского, Задонского, Маргаритовского, Семибалковского и Краснокрымского. Полномочия врио действуют до избрания глав муниципалитетов в установленном порядке и вступления их в должность.