Глава поставляющего оружие Украине CSG стал самым богатым в оборонном бизнесе

Владелец чешского оборонного концерна Czechoslovak Group (CSG) Михал Стрнад стал самым богатым бизнесменом из оборонной отрасли в мире. Его состояние достигло $17 млрд, следует из Bloomberg Billionaires Index («Индекс миллиардеров»).

Владелец Czechoslovak Group (CSG) Михал Стрнад

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Владелец Czechoslovak Group (CSG) Михал Стрнад

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Господину Стрнаду 33 года, он занимает третье место в списке богатейших людей планеты моложе 40 лет. С начала года состояние чешского бизнесмена Стрнада увеличилось на $2,7 млрд. На первом месте рейтинга находится Лукас Уолтон из семьи владельцев ретейлера Walmart Inc. ($49 млрд), на втором — Марк Матешиц, сын основателя Red Bull ($38,4 млрд).

Сегодня акции CSG были впервые выставлены на торгах в Амстердаме. Утром акции компании торговались по цене €31,5, что оценивает компанию более чем в €31 млрд. Во время торгов рост акций Czechoslovak Group достигал 32%.

Czechoslovak Group — один из крупнейших производителей вооружений в ЕС. Концерн поставляет оружие Украине. Помимо боеприпасов компания производит военные и гражданские грузовики Tatra, бронетехнику и самоходные гаубицы. Штат компании насчитывает около 14 тыс. сотрудников. Стрнад унаследовал Czechoslovak Group от своего отца. Он стал главным исполнительным директором компании в возрасте 21 года и собственником пять лет спустя.