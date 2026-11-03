Работы по сносу аварийных деревьев в центре Ростова продлили до 7 ноября

Изначально завершение было намечено на 2 ноября. Работы ведутся в дневное время на проспекте Буденновском (от улицы Нансена до улицы Черепахина) и на улице Красноармейской (в районе домов №23–61/101). Основанием служит разрешение, выданное по итогам обследования деревьев дендрологами; цель — безопасность прохожих и сохранность имущества. Администрация района просит горожан отнестись к возможным неудобствам с пониманием.