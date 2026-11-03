Работы по сносу аварийных деревьев в центре Ростова продлили до 7 ноября
В Ростове-на-Дону плановые работы по сносу аварийно-опасных деревьев и санитарной обрезке зеленых насаждений в Октябрьском районе продлили до 7 ноября. Об этом сообщили в администрации города.
Изначально завершение было намечено на 2 ноября. Работы ведутся в дневное время на проспекте Буденновском (от улицы Нансена до улицы Черепахина) и на улице Красноармейской (в районе домов №23–61/101). Основанием служит разрешение, выданное по итогам обследования деревьев дендрологами; цель — безопасность прохожих и сохранность имущества. Администрация района просит горожан отнестись к возможным неудобствам с пониманием.
Работы начались 21 октября. Только на Буденновском проспекте уже удалено 76 аварийных деревьев, около 80% из них — погибшие ясени, уничтоженные ясеневой златкой. До конца года вместо спиленных на проспекте высадят 113 молодых деревьев — голубых елей, клёнов и катальп.