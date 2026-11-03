Штат Контрольно-счетной палаты Башкирии сократится на семь человек
Депутаты Курултая Башкирии приняли решение о сокращении штатной численности региональной Контрольно-счетной палаты с 73 до 66 человек.
Помимо этого, Курултай утвердил новую структуру КСП Башкирии. Позиции председателя ведомства, его заместителя и помощника, аудиторов и руководителя аппарата не изменились. В структуре теперь нет отдела текущего, оперативного и регионального контроля, а также территориальных подразделений — Кумертауского, Нефтекамского и Белорецкого управлений. В то же время появились отделы аудита и контроля закупочной деятельности, контроля в сфере строительства, управление по контролю межбюджетных отношений и сектор программно-технического обеспечения.
Изменения вступят в силу с 1 января 2027 года.