«Автодор» выставил на торги 53 тонны демонтированных ограждений трассы М-4 «Дон»

Металлолом получен при демонтаже ограждений на участке трассы с 974-го по 1024-й километр и классифицирован как лом черных металлов. Партия хранится на складе компании «Трансстроймеханизация» в Шахтах на улице 11-й километр, 4. Взвешивание, погрузка и вывоз возложены на покупателя. Прием заявок завершится 4 декабря, аукцион на повышение состоится 9 декабря.