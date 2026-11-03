«Автодор» выставил на торги 53 тонны демонтированных ограждений трассы М-4 «Дон»
Госкомпания «Автодор» продает 53,1 тонны металлических тросовых ограждений, демонтированных при реконструкции трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Лот опубликован на портале ГИС «Торги», начальная цена — 646,9 тыс. руб. Организатор торгов — ООО «Автодор-ТП», структурное подразделение госкомпании, специализирующееся на реализации вторичных материалов.
Металлолом получен при демонтаже ограждений на участке трассы с 974-го по 1024-й километр и классифицирован как лом черных металлов. Партия хранится на складе компании «Трансстроймеханизация» в Шахтах на улице 11-й километр, 4. Взвешивание, погрузка и вывоз возложены на покупателя. Прием заявок завершится 4 декабря, аукцион на повышение состоится 9 декабря.
С 2025 года «Автодор» реконструирует участок М-4 «Дон» с 933-го по 1024-й километр, расширяя 91-километровый отрезок от Каменска-Шахтинского до Шахт до шести полос с возведением развязок и обновлением мостов. После завершения работ проезд по участку станет платным.