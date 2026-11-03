Главе СКР доложат по делу о гибели жителя Ижевска из-за инфекции в больнице

По данным Следкома, в феврале этого года молодой человек поступил в учреждение для прохождения курса реабилитации. Там у него из-за допущенных нарушений развилась инфекция. Через несколько дней пациент впал в кому и умер. В информационный центр поступила жалоба на то, как устанавливаются обстоятельства гибели. Подробности не приводятся.