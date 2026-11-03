Главе СКР доложат по делу о гибели жителя Ижевска из-за инфекции в больнице
В региональном управлении ведомства расследуют дело
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о смерти жителя Ижевска из-за оказания неквалифицированной медпомощи. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.
По данным Следкома, в феврале этого года молодой человек поступил в учреждение для прохождения курса реабилитации. Там у него из-за допущенных нарушений развилась инфекция. Через несколько дней пациент впал в кому и умер. В информационный центр поступила жалоба на то, как устанавливаются обстоятельства гибели. Подробности не приводятся.
В СУ СКР по Удмуртии расследуют уголовное дело. Исполнение поручения главы ведомства поставлено на контроль в центральном аппарате.