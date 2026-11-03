«Тандер» восстановит поврежденную дорогу на улице Гайдара в Новороссийске
Компания «Тандер», владеющая сетью магазинов «Магнит», восстановит поврежденную плиту перекрытия тепловой камеры на улице Гайдара, 29 в Новороссийске. Завершить работы планируется до конца ноября 2026 года, сообщает «Новороссийский рабочий» со ссылкой на АО «АТЭК».
Повреждение обнаружили после того, как автомобилисты заявили о провале дорожного полотна. В результате происшествия две машины получили повреждения колес.
В АО «АТЭК» отметили, что специалисты выявили повреждение 28 октября. По предварительной версии, плита могла пострадать во время разгрузки грузовых автомобилей, доставляющих товары в магазин.
После совместного обследования представители «Тандера» подтвердили ответственность за повреждение и обязались восстановить конструкцию.
До начала ремонта «АТЭК» установит ограждение вокруг провала, чтобы обезопасить автомобилистов и пешеходов. Компания также будет контролировать ход восстановительных работ.
Тепловая камера обеспечивает доступ специалистов к участкам тепловой сети и установленному на них оборудованию.