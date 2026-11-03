На Павловском ипподроме разыграли приз Законодательного собрания Кубани

Юрий Бурлачко назвал скачки частью казачьих традиций и площадкой для демонстрации достижений кубанских коневодов. По его словам, конный спорт продолжает развиваться, несмотря на ограничения, введенные в отношении российских спортсменов. В этом году Краснодарский край вошел в число трех регионов России, где конный спорт официально признан базовым видом спорта.