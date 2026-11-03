На Павловском ипподроме разыграли приз Законодательного собрания Кубани
В станице Павловской завершился ежегодный скаковой сезон в Краснодарском крае. На Павловском ипподроме состоялись 11 заездов, в том числе скачки на приз Законодательного собрания региона. Победителем на дистанции 2 тыс. метров стал жокей Руслан Круглыхин, выступавший на жеребце Альбертини Барс. Трофей ему вручил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
В мероприятиях, посвященных закрытию сезона, также приняли участие сенатор Алексей Кондратенко, депутаты краевого парламента, министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека, руководитель департамента ветеринарии Роман Кривонос и представители муниципальных властей.
Перед началом соревнований на ипподроме прошло выездное заседание рабочей группы аграрного комитета ЗСК под председательством Сергея Орленко. Парламентарии обсудили реализацию краевого закона о племенном животноводстве.
По данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края, на начало 2026 года поголовье лошадей на Кубани составляло около 8 тыс. голов. Разведением племенных животных занимаются 11 крупных хозяйств. В ведомстве отмечают, что государственная поддержка способствует развитию отрасли и проведению ежегодных соревнований.
Открывая скаковой сезон, президент Ассоциации коневодов Кубани Василий Толстопятов дал старт соревнованиям. К зрителям также обратились глава Павловского района Роман Парахин и епископ Тихорецкий и Кореновский Стефан.
Юрий Бурлачко назвал скачки частью казачьих традиций и площадкой для демонстрации достижений кубанских коневодов. По его словам, конный спорт продолжает развиваться, несмотря на ограничения, введенные в отношении российских спортсменов. В этом году Краснодарский край вошел в число трех регионов России, где конный спорт официально признан базовым видом спорта.
Председатель ЗСК также поблагодарил Василия Толстопятова за многолетнюю работу по развитию коневодства и популяризации конного спорта.