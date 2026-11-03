В Евпатории благоустроили пляж при детском реабилитационном центре

Центр возводят рядом с Мойнакским озером. В его стационаре предусмотрено 300 мест для детей от трех месяцев до 18 лет с тяжелыми травмами и другими заболеваниями. Здесь будут оказывать специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь. Также планируется открыть консультативно-диагностический корпус с дневным стационаром на 75 мест в смену и пансионат для детей с родителями на 150 мест. Консультативно-диагностический, стационарный и административный корпуса первого этапа строительства уже функционируют.