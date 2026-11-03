В Евпатории благоустроили пляж при детском реабилитационном центре
Пляжную зону Федерального детского реабилитационного центра «Кораблик Мойнаки» в Евпатории подготовили для отдыха и оздоровления детей. Территория станет доступной для маломобильных пациентов, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщается на сайте правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.
Господин Хуснуллин отметил, что работы на объекте продолжаются, несмотря на сложные условия. Центр строят по поручению президента России Владимира Путина; общая площадь комплекса составит около 100 тыс. кв. м.
По словам генерального директора компании «Единый заказчик» Карена Оганесяна, пляж будет не только местом отдыха, но и частью реабилитационной среды. Морской воздух и климат западного побережья Крыма дополнят медицинскую помощь возможностями климатотерапии и оздоровительного отдыха.
Центр возводят рядом с Мойнакским озером. В его стационаре предусмотрено 300 мест для детей от трех месяцев до 18 лет с тяжелыми травмами и другими заболеваниями. Здесь будут оказывать специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь. Также планируется открыть консультативно-диагностический корпус с дневным стационаром на 75 мест в смену и пансионат для детей с родителями на 150 мест. Консультативно-диагностический, стационарный и административный корпуса первого этапа строительства уже функционируют.