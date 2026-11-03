Экс-глава Цимлянского района вернулась в администрацию в должности замглавы
Елена Ночевкина, занимавшая пост главы администрации Цимлянского района до середины октября, назначена заместителем главы муниципалитета по социальной сфере. Распоряжение 3 ноября подписала временно исполняющая полномочия главы района Альбика Мельникова.
В зону ответственности нового замглавы входят развитие образования, культуры, социальной и молодёжной политики, здравоохранения, взаимодействие с общественными организациями и координация деятельности подведомственных учреждений. К исполнению обязанностей госпожа Ночевкина приступила со 2 ноября.
Кадровое решение выглядит примечательным на фоне обстоятельств прежней отставки. 19 октября Ночевкина заявила в социальных сетях о сложении полномочий главы района и уходе «на заслуженный отдых».