Экс-глава Цимлянского района вернулась в администрацию в должности замглавы

В зону ответственности нового замглавы входят развитие образования, культуры, социальной и молодёжной политики, здравоохранения, взаимодействие с общественными организациями и координация деятельности подведомственных учреждений. К исполнению обязанностей госпожа Ночевкина приступила со 2 ноября.