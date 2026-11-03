Шашисты Башкирии завоевали три золотые медали на чемпионате мира в Турции

На чемпионате и первенстве мира по стоклеточным шашкам, который проходил с 20 по 31 октября в Турции, спортсмены из Башкирии завоевали три золотые медали. В классической программе чемпионкой мира в восьмой раз стала Тамара Тансыккужина. В быстрой программе победили представители республики Муродулло Амриллаев и Айгуль Идрисова.