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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Башкортостан

Шашисты Башкирии завоевали три золотые медали на чемпионате мира в Турции

На чемпионате и первенстве мира по стоклеточным шашкам, который проходил с 20 по 31 октября в Турции, спортсмены из Башкирии завоевали три золотые медали. В классической программе чемпионкой мира в восьмой раз стала Тамара Тансыккужина. В быстрой программе победили представители республики Муродулло Амриллаев и Айгуль Идрисова.
Тамара Тансыкужина во время сеанса одновременной игры с пенсионерами-любителями в Уфе

Тамара Тансыкужина во время сеанса одновременной игры с пенсионерами-любителями в Уфе

Вадим Брайдов / Коммерсантъ

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Всего победителями первенства мира стали десять спортсменов из региона: Тамерлан Ахмеров, Тимур Мазитов, Айгиза Мухаметьянова, Ильдар Гилязов, Аскар Бурханов, Алина Динисламова, Софья Степанова, Самира Булташева и братья Ахмад и Карим Рашиды. Они завоевали 46 наград: 16 золотых, 16 серебряных и 14 бронзовых.
Сборная России завоевала 121 медаль: 44 золотые, 38 серебряных и 39 бронзовых. В соревнованиях участвовали более 150 спортсменов из девяти стран.
Майя Иванова