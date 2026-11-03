Шашисты Башкирии завоевали три золотые медали на чемпионате мира в Турции
На чемпионате и первенстве мира по стоклеточным шашкам, который проходил с 20 по 31 октября в Турции, спортсмены из Башкирии завоевали три золотые медали. В классической программе чемпионкой мира в восьмой раз стала Тамара Тансыккужина. В быстрой программе победили представители республики Муродулло Амриллаев и Айгуль Идрисова.
Всего победителями первенства мира стали десять спортсменов из региона: Тамерлан Ахмеров, Тимур Мазитов, Айгиза Мухаметьянова, Ильдар Гилязов, Аскар Бурханов, Алина Динисламова, Софья Степанова, Самира Булташева и братья Ахмад и Карим Рашиды. Они завоевали 46 наград: 16 золотых, 16 серебряных и 14 бронзовых.
Сборная России завоевала 121 медаль: 44 золотые, 38 серебряных и 39 бронзовых. В соревнованиях участвовали более 150 спортсменов из девяти стран.