В строительство школы в «Орленке» инвестируют 3,5 млрд рублей
Всероссийский детский центр «Орленок» в Краснодарском крае построит новую общеобразовательную школу на 1,1 тыс. учеников. Объем инвестиций в проект составит 3,5 млрд руб., сообщил ТАСС со ссылкой на директора центра Александра Джезуса. Завершить проектирование планируется в апреле 2027 года, ввести здание в эксплуатацию — в 2028 году.
Площадь «Школы больших перемен» составит около 17 тыс. кв. м. В здании предусмотрены актовый зал на 594 места, спортивные залы, бассейн и столовая с пищеблоком. Образовательное учреждение будет включать 36 классов общего образования и восемь классов среднего образования. Школу построят по поручению президента в рамках программы создания 150 школ до 2030 года.
ВДЦ «Орленок» расположен на берегу Черного моря, в 45 км от Туапсе. Территория комплекса занимает 253 га, а протяженность песчаных пляжей составляет 3,7 км. В структуру центра входят десять детских лагерей.