В строительство школы в «Орленке» инвестируют 3,5 млрд рублей

Площадь «Школы больших перемен» составит около 17 тыс. кв. м. В здании предусмотрены актовый зал на 594 места, спортивные залы, бассейн и столовая с пищеблоком. Образовательное учреждение будет включать 36 классов общего образования и восемь классов среднего образования. Школу построят по поручению президента в рамках программы создания 150 школ до 2030 года.