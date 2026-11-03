Бюджет Самарской области на трехлетку сверстан с дефицитом 13,4 млрд рублей
Доходы в этот период составят 976,5 млрд рублей, расходы — 989,9 млрд рублей
В Самаре во Дворце спорта прошли публичные слушания по проекту бюджета Самарской области на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Документ внесен на рассмотрение в губернскую думу 15 октября, а отраслевые комитеты уже концептуально обсудили его по своим направлениям. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
По словам главы региона, на трехлетний период доходная часть бюджета (без учета федеральных средств) составляет 976,5 млрд руб., расходная — 989,9 млрд руб. Таким образом, дефицит превышает 13,4 млрд руб. Вячеслав Федорищев назвал бюджет «устойчивым» и отметил, что он «отражает ориентир на достижение национальных целей, полное выполнение социальных обязательств, семейноцентричность, поддержку участников СВО и их семей, поддержку муниципальных образований, развитие экономики».
Губернатор Самарской области подчеркнул, что при формировании документа учитывались проблемы, волнующие жителей региона. «В текущих условиях сформировать главный финансовый документ взвешенно, грамотно, так, чтобы он был эффективным, сбалансированным и учитывал все направления, которые важны для нашей области, — задача первостепенная», — отметил глава региона.
Дума рассмотрит проект закона в первом чтении до 10 ноября, во втором, окончательном чтении — до конца ноября. Кроме того, правительство подготовило краткий путеводитель по бюджету, чтобы жители понимали, как устроена финансовая система региона.