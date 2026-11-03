Бюджет Самарской области на трехлетку сверстан с дефицитом 13,4 млрд рублей

В Самаре во Дворце спорта прошли публичные слушания по проекту бюджета Самарской области на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Документ внесен на рассмотрение в губернскую думу 15 октября, а отраслевые комитеты уже концептуально обсудили его по своим направлениям. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.