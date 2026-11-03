Ростовская АЭС за 25 лет выработала 500 млрд киловатт–часов электроэнергии

Станция является филиалом концерна «Росэнергоатом» и включает четыре энергоблока суммарной установленной мощностью 4,03 ГВт. Первые три блока работают в штатном режиме в соответствии с диспетчерским графиком. Энергоблок №4 с 28 октября выведен в планово-предупредительный ремонт. По словам исполняющего обязанности директора станции Андрея Горбунова, сроки ремонта рассчитаны так, чтобы к пику зимнего потребления АЭС работала на полную мощность всеми четырьмя блоками.