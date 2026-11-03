Ростовская АЭС за 25 лет выработала 500 млрд киловатт–часов электроэнергии
Ростовская АЭС 1 ноября превысила рубеж в 500 млрд кВт·ч электроэнергии, выработанной с момента пуска первого энергоблока в 2001 году. О достижении сообщил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин, назвав станцию крупнейшим энергетическим объектом юга России. По его словам, за 25 лет эксплуатации предприятие стабильно снабжает электроэнергией население, промышленность, транспортную и социальную инфраструктуру региона.
Станция является филиалом концерна «Росэнергоатом» и включает четыре энергоблока суммарной установленной мощностью 4,03 ГВт. Первые три блока работают в штатном режиме в соответствии с диспетчерским графиком. Энергоблок №4 с 28 октября выведен в планово-предупредительный ремонт. По словам исполняющего обязанности директора станции Андрея Горбунова, сроки ремонта рассчитаны так, чтобы к пику зимнего потребления АЭС работала на полную мощность всеми четырьмя блоками.
Электроэнергия станции передаётся потребителям по линиям 500 кВ на Шахты, Тихорецк, Буденновск и Южную, обеспечивая энергоснабжение Ростовской области и ряда других регионов юга страны.
По данным предприятия, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано, радиационный фон в районе расположения станции и на прилегающей территории соответствует естественным природным значениям.