Уфимку осудили за нетрезвую езду и нападение на полицейского
Октябрьский районный суд Уфы признал 28-летнюю местную жительницу виновной в нетрезвом вождении (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ), публичном оскорблении полицейского (ст. 319 УК РФ) и применении к нему насилия (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Уфимка оштрафована на 270 тыс. руб. и лишена водительских прав на 2,5 года. Ее автомобиль Volkswagen Tacqua конфискован в собственность государства.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в сентябре этого года сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль, за рулем которого была подсудимая. После продолжительной погони и задержания, отметили в ведомстве, водитель отказалась от медосвидетельствования, а затем оскорбила полицейского и дважды ударила его ногой.
Ранее подсудимая уже привлекалась к административной ответственности за езду в состоянии алкогольного опьянения, добавили в прокуратуре.