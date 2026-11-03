Уфимку осудили за нетрезвую езду и нападение на полицейского

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в сентябре этого года сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль, за рулем которого была подсудимая. После продолжительной погони и задержания, отметили в ведомстве, водитель отказалась от медосвидетельствования, а затем оскорбила полицейского и дважды ударила его ногой.