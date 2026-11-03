Суд оставил в силе приговор жительнице Краснодара, избивавшей своего ребенка
В Краснодаре вступил в законную силу приговор местной жительнице, признанной виновной в систематическом избиении дочери. Прикубанский районный суд назначил женщине штраф в размере 30 тыс. руб. и на три года запретил ей заниматься деятельностью, связанной с воспитанием, обучением, развитием и социальной защитой несовершеннолетних. Краснодарский краевой суд оставил это решение без изменений.
Как следует из материалов дела, с декабря 2022 года женщина, которой на тот момент было 24 года, регулярно избивала семилетнюю дочь. Поводами становились непослушание, невыполненные уроки, немытая посуда и позднее возвращение домой. Мать наносила ребенку удары руками и различными предметами.
После очередного избиения в январе 2025 года девочку в четвертый раз поместили в специализированное учреждение для несовершеннолетних. В отношении матери возбудили уголовное дело. Вину она не признала, утверждая, что не избивала дочь, а синяк под глазом ребенок получил во время игры на улице.
Помимо штрафа и запрета на работу с несовершеннолетними, суд обязал осужденную пройти принудительное амбулаторное лечение и наблюдение у врача-психиатра. Апелляционная инстанция оставила приговор в силе.