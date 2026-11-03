Суд оставил в силе приговор жительнице Краснодара, избивавшей своего ребенка

После очередного избиения в январе 2025 года девочку в четвертый раз поместили в специализированное учреждение для несовершеннолетних. В отношении матери возбудили уголовное дело. Вину она не признала, утверждая, что не избивала дочь, а синяк под глазом ребенок получил во время игры на улице.