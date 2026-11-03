На Дону планы всех 64 предприятий по сокращению выбросов вернули на доработку
Межведомственный совет Ростовской области за девять месяцев 2026 года рассмотрел планы по ограничению выбросов загрязняющих веществ от 64 организаций, но ни один из документов не согласован — все возвращены на доработку. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на замминистра природных ресурсов и экологии региона Наталью Ларину.
Требование разработать и согласовать такие планы распространяется на участников федерального проекта «Чистый воздух»: промышленные предприятия и объекты коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, не укладывающиеся в утвержденные нормативы. При этом одна компания может эксплуатировать несколько подконтрольных объектов.
Среди типичных ошибок при подготовке документов замминистра назвала отсутствие сроков реализации мероприятий, некорректно оформленные сведения и неполные данные о технических характеристиках оборудования. Отдельная проблема — содержание планов: «предусмотрены мероприятия с нулевым эффектом снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух или не позволяющие достигнуть установленные значения квот выбросов», отметила Ларина.
Ограничения (квоты) на выбросы Росприроднадзор установил в области для 173 объектов: 145 расположены в Ростове-на-Дону, 28 — в Новочеркасске. Оба города участвуют в эксперименте по квотированию выбросов с 2023 года в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». По итогам сводных расчетов 2023–2024 годов доля наиболее опасных загрязняющих веществ от промышленных объектов достигла до 60% в Ростове-на-Дону и около 90% в Новочеркасске — на основе этих данных и сформирован перечень квотируемых объектов. Комплексные планы снижения загрязнения воздуха в обоих городах правительство РФ утвердило в сентябре 2025 года.
Целевые ориентиры проекта предполагают снижение опасных выбросов к 2030 году на 20% к уровню 2020 года и вдвое к 2036-му. До этих сроков предприятиям предстоит повторно представить документы, способные обеспечить достижение установленных квот. В настоящее время ФГБУ «Аналитический центр проектной деятельности минприроды России» проводит актуализацию сводных расчётов загрязнения воздуха в Ростове-на-Дону и Новочеркасске.