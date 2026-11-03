На Дону планы всех 64 предприятий по сокращению выбросов вернули на доработку

Ограничения (квоты) на выбросы Росприроднадзор установил в области для 173 объектов: 145 расположены в Ростове-на-Дону, 28 — в Новочеркасске. Оба города участвуют в эксперименте по квотированию выбросов с 2023 года в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». По итогам сводных расчетов 2023–2024 годов доля наиболее опасных загрязняющих веществ от промышленных объектов достигла до 60% в Ростове-на-Дону и около 90% в Новочеркасске — на основе этих данных и сформирован перечень квотируемых объектов. Комплексные планы снижения загрязнения воздуха в обоих городах правительство РФ утвердило в сентябре 2025 года.