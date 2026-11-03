Подростка в Удмуртии осудили за листовки с призывами к насилию над полицейскими

Ей инкриминировали призывы против безопасности государства группой лиц по предварительному сговору (ст. 280.4 УК). Суд установил, что в декабре 2025 года она познакомилась в мессенджере с куратором, который предложил работу по расклейке листовок в городе. По его указанию подсудимая распечатала 10 материалов и разместила их на зданиях жилых домов и столбах ЛЭП. За это она получила 2,1 тыс. руб.