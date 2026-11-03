Подростка в Удмуртии осудили за листовки с призывами к насилию над полицейскими
За свою «работу» она получила 2,1 тысячи рублей
Глазовский райсуд Удмуртии вынес приговор 17-летней местной жительнице за расклейку листовок с QR-кодом на Telegram-канал, где публиковались призывы к насилию над полицейскими. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
Ей инкриминировали призывы против безопасности государства группой лиц по предварительному сговору (ст. 280.4 УК). Суд установил, что в декабре 2025 года она познакомилась в мессенджере с куратором, который предложил работу по расклейке листовок в городе. По его указанию подсудимая распечатала 10 материалов и разместила их на зданиях жилых домов и столбах ЛЭП. За это она получила 2,1 тыс. руб.
Подсудимая признала свою вину. Ей назначили штраф в размере 30 тыс. руб. и взыскали средства, которые она получила за работу.