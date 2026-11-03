Свердловчанку арестовали на семь суток за видео с экстремистским лозунгом
Невьянский городской суд назначил семь суток административного ареста 18-летней местной жительнице за публикацию видео с символикой и лозунгом организаций, признанных экстремистскими в России. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
Как установил суд, девушка разместила ролик собственного производства на открытой странице в социальной сети. В видео под музыкальный трек демонстрировались символика и лозунг, связанные, в частности, с УПА (Украинской повстанческой армией; признана экстремистской и запрещена в России) и ОУН (Организацией украинских националистов; признана экстремистской и запрещена в России).
Признаков уголовно наказуемого деяния в действиях девушки не обнаружили, поэтому ее привлекли только к административной ответственности. Ее признали виновной в публичном демонстрировании запрещенной символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). В судебном заседании девушка признала вину и пояснила, что не знала о противоправности своих действий.
Ранее в Екатеринбурге на восемь суток арестовали местного жителя за публикацию во «ВКонтакте» приветственного лозунга в поддержку Украины.