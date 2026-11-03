Свердловчанку арестовали на семь суток за видео с экстремистским лозунгом

Как установил суд, девушка разместила ролик собственного производства на открытой странице в социальной сети. В видео под музыкальный трек демонстрировались символика и лозунг, связанные, в частности, с УПА (Украинской повстанческой армией; признана экстремистской и запрещена в России) и ОУН (Организацией украинских националистов; признана экстремистской и запрещена в России).